19 yıl 23 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı 3. Sayfa Haberleri Kastamonu'da yağma suçundan 19 yıl 23 ay hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı. Kastamonu'da yağma suçundan 19 yıl 23 ay hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun merkez ilçesinde silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma suçundan 19 yıl 23 ay hapis cezasıyla aranan F.P. isimli şahıs, Kastamonu İI Jandarma Komutanlığı Jandarma Timi (JASAT) dedektifleri tarafından Kastamonu il merkezinde gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. JASAT tarafından yapılan operasyonla yakalanan F.P., karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şahıs tutuklandı. - KASTAMONU Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kastamonu Jandarma JASAT 3. Sayfa Haberler

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