19 Yıl 11 Ay Hapis Cezası Olan Hükümlü Edremit'te Yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 19 yıl 11 ay hapis cezası bulunan Y.Ö. polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 19 yıl 11 ay hapis cezası bulunan hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Edremit Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İzmir adli makamlarınca "kasten yaralama, tehdit ve hakaret" suçlarından aranan Y.Ö.'nün saklandığı adrese operasyon düzenledi. Firari hükümlü ekiplerce gözaltına alındı. Şahıs adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - BALIKESİR

