19 yaşındaki gencin cinayet zanlısı her yerde aranıyor

İzmir'in Konak ilçesinde tabancayla boğazından vurularak öldürülen 19 yaşındaki genç toprağa verildi. Evli olduğu öğrenilen gencin cinayet zanlısını arama çalışmaları aralıksız sürüyor.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Kadriye Mahallesi 691 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serkan Kaçar (19), sokakta kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Serkan Kaçar, boynuna isabet eden kurşunla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde durumu ağır olduğu belirlenen Kaçar, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Evli olduğu ve hurdacılık yaptığı öğrenilen 19 yaşındaki Serkan Kaçar'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Talihsiz adamın cenazesi, Konak ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından bugün toprağa verildi. Kaçar'ın cinayetiyle ilgili şüpheli veya şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor. - İZMİR