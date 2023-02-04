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19 yaşındaki genç motosiklet kazasında hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

19 yaşındaki genç motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Kaza, akşam Gülüç Köprüsü'nde meydana geldi. İddiaya göre, Potbaşı mevkiinden Alaplı istikametine seyir halinde olan Murat Emre Canlı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak kaza yaptı. Kazada sürücü Murat Emre Canlı (19) yaralanırken, olayı gören vatandaşlar hemen yardımına koşup durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Adrese gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı. Durumu kritik olan Canlı burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak Ereğli 3. Sayfa Haberler

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