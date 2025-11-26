Haberler

19 Yaşındaki Genç Kızın Ölümüne İlişkin 16 Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yolda yürürken tabancayla açılan ateş sonucu hayatını kaybeden Rümeysa Sanpur'un ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada toplam 16 şüpheli tutuklandı. Olayla bağlantılı ilk aşamada 12 kişi gözaltına alınmış, soruşturma ilerledikçe 4 kişi daha yakalanmıştı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 19 yaşındaki Rümeysa Sanpur'un yolda yürürken tabancayla açılan ateş sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan toplam 16 şüpheli tutuklandı.

Lüleburgaz ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde 21 Kasım Cuma akşamı yolda yürüdüğü sırada ateş edilmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rümeysa Sanpur'un ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma genişletilmişti. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 12 kişi ilk aşamada gözaltına alınmış, başsavcılık olayı aydınlatmak için üç savcı görevlendirmişti. Soruşturmanın ilerlemesiyle birlikte İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonlarda 4 kişiyi daha yakalamıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan toplam 16 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan 16 şüphelinin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
2 saat 50 dakikalık İmralı ziyaretinin detayları: Öcalan'ın SDG konusunda tavrı netleşti

Ziyaretin detayları netleşti: Öcalan'dan kritik konuda net tavır
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babacan'dan İmralı eleştirilerine sert yanıt: Kimse bizimle aşık atmaya kalkmasın

Babacan sessizliğini bozdu! İmralı eleştirilerine sert yanıt
Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin ilk sinyali verdi

Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den dikkat çeken yanıt
Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı

Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı
Galatasaray'ın yenildiğini gören Emenike'den olay paylaşım

Fener'in eski yıldızından Galatasaray maçı sonrası olay paylaşım
Babacan'dan İmralı eleştirilerine sert yanıt: Kimse bizimle aşık atmaya kalkmasın

Babacan sessizliğini bozdu! İmralı eleştirilerine sert yanıt
Anne ile oğlunun ölümünde ilginç detay! Baba arama çalışmalarına katılmamış

Türkiye'nin konuştuğu ölümde yeni detay! Baba, o gerçeği inkar edemedi
Hakkari ve Ağrı'da uyuşturucu operasyonu! 1 kişi gözaltına alındı

2 ilde dev operasyon! Kilolarcası ele geçirildi
500 dolarlık depo, 7.5 milyon dolarlık servet çıkardı

500 dolara depo aldı, bir anda servet sahibi oldu
Ronaldo'ya Dünya Kupası müjdesi

Ronaldo'ya Dünya Kupası müjdesi
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için çarpıcı Şampiyonlar Ligi yorumu

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için çarpıcı Şampiyonlar Ligi yorumu
Galatasaray'ın yenildiğini gören Nihat Kahveci çıldırdı

Galatasaray'ın yenildiğini görünce çıldırdı
Birileri vatandaşı isyan ettiren bu haksızlığa son versin: 16 TL'lik borcu 30 bin TL oldu

Birileri bu haksızlığa son versin: 16 TL'lik borcu 30 bin TL oldu
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.