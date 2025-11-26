19 Yaşındaki Genç Kızın Ölümüne İlişkin 16 Şüpheli Tutuklandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 19 yaşındaki Rümeysa Sanpur'un yolda yürürken tabancayla açılan ateş sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan toplam 16 şüpheli tutuklandı.

Lüleburgaz ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde 21 Kasım Cuma akşamı yolda yürüdüğü sırada ateş edilmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rümeysa Sanpur'un ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma genişletilmişti. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 12 kişi ilk aşamada gözaltına alınmış, başsavcılık olayı aydınlatmak için üç savcı görevlendirmişti. Soruşturmanın ilerlemesiyle birlikte İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonlarda 4 kişiyi daha yakalamıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan toplam 16 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan 16 şüphelinin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.