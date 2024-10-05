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19 Yaşındaki Ayşenur Halil, Cenaze Töreniyle Uğurlandı

19 Yaşındaki Ayşenur Halil, Cenaze Töreniyle Uğurlandı
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Eyüpsultan'da boğazı kesilerek öldürülen 19 yaşındaki Ayşenur Halil, Gaziosmanpaşa'da cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı. Ailesi gözyaşlarına hakim olamadı.

Eyüpsultan'da 19 yaşındaki Semih Çelik tarafından boğazı kesilerek öldürülen 19 yaşındaki Ayşenur Halil, Gaziosmanpaşa'da kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı. Ayşenur Halil'in annesi, abisi ve aile üyeleri ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Kan dondurucu olay dün Eyüpsultan'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Semih Çelik (19), kendi evinde önce Ayşenur Halil'i daha sonrada Fatih Edirnekapı Surları'nda, İkbal Uzuner'i parçalara bölerek öldürmüş, daha sonrada intihar etmişti.

Ayşenur Halil son yolculuğuna uğurlandı

Kan donduran olayın ardından Ayşenur Halil, Gaziosmanpaşa Pazariçi Mahallesinde bulunan Saadet Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene acılı aile ve çok sayıda vatandaş katıldı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ayşenur Halil dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Ayşenur Halil'in annesi, abisi ve aile üyeleri ve yakınlarının tabura sarılarak gözyaşı döktükleri görüldü. Halil'in cenazesi Taşlıtarla mezarlığında toprağa verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gaziosmanpaşa Eyüpsultan Politika İstanbul 3-sayfa Hakim

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