19 Suçtan Aranan Şahıs Yakaladı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 19 suçtan aranan ve hakkında 21 yıl hapis cezası bulunan şahıs Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından nitelikli suçlardan aranan bir şahsa yönelik operasyon gerçekleştirildi. " Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Mala Zarar Verme, Çocuğun Soy Bağını Değiştirmek " suçlarından olmak üzere toplam 19 suçtan aranan ve hakkında 21 yıl 8 ay hapis cezası bulunan E.A. isimli şüpheli şahıs yapılan detaylı çalışma sonucu Güzelköy Mahallesi'nde yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmasına müteakip Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - AYDIN