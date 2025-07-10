19 Suç Kaydı Olan Dolandırıcı Gaziantep'te Yakalandı

19 Suç Kaydı Olan Dolandırıcı Gaziantep'te Yakalandı
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Gaziantep'te, hakkında 14 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ve 19 ayrı suç kaydı olan M.K. isimli şahıs jandarma operasyonuyla yakalandı. Şüpheli, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te 19 ayrı suç kaydı bulunan ve hakkında "14 yıl 6 ay" aranması olan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçu başta olmak üzere 19 ayrı suç kaydı bulunan ve hakkında "14 yıl 6 ay" kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. isimli şahıs, Şahinbey ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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