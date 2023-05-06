19 suç kaydı bulunan suç makinesi yakalandı

Nevşehir'de 19 ayrı suç kaydı bulunan ve 'herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık' suçundan 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Nevşehir'de 19 ayrı suç kaydı bulunan ve 'herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık' suçundan 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 'Aranan Şahısların Yakalanmasına' yönelik çalışma başlattı. Başlatılan çalışmada, 19 ayrı suç kaydı bulunan ve Şanlıurfa'da hakkında 'herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık' suçundan 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.E., Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

H.E.; işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. - NEVŞEHİR