19 Mayıs'ta Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarından 17 liman ziyareti - Haberler

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı yüzer unsurlar 17 liman ziyareti icra etti.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı yüzer unsurların 17 liman ziyareti icra ettiğini belirtti. Gemilerin gün batımında Bayrak Töreni ile birlikte İstiklal Marşı okunduğunu paylaştı. Bakanlık Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı yüzer unsurların 17 liman ziyareti icra ettiğini ve Bayrak Töreni ile birlikte İstiklal Marşı okunduğu görüntüleri de paylaştı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa