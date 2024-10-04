Üye Girişi
Haberler

19 İlde Bilişim Suçlarına Yönelik 'Siberağ-9' Operasyonu: 115 Şüpheli Yakalandı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde düzenlenen 'Siberağ-9' operasyonlarında 115 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar kapsamında yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve diğer bilişim suçlarına yönelik müdahalelerde bulunuldu.

19 ilde bilişim suçlarına yönelik "Siberağ-9" operasyonları: 115 şüpheli yakalandı

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müstehcenliği, ödeme sistemleri ve bilişim suçlarına yönelik son 4 gün içinde düzenlenen "Siberağ-9" operasyonlarında 115 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, 19 ilde son 4 gün içinde yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müstehcenliği, ödeme sistemleri ve bilişim suçlarına yönelik "Siberağ-9" operasyonları düzenlendi. İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince Giresun, Sivas, Mardin, Osmaniye, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, Mersin, Kırşehir, Batman, İzmir, Samsun, Diyarbakır, Çorum, Konya, Adıyaman, Nevşehir, Kocaeli ve Trabzon'da düzenlenen operasyonlarda 115 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 17'si tutuklanırken 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi. 96 şüphelinin işlemleri ise devam ediyor. Ayrıca operasyonlar sonucu 36 milyon Türk lirası değerinde, 3 adet ev, 3 adet araca Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca satılamaz/devredilemez şerhi konuldu. Çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

19 İlde Bilişim Suçlarına Yönelik 'Siberağ-9' Operasyonu: 115 Şüpheli Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSA ENES AKSAKAL - 3.Sayfa

İçişleri Bakanı Teknoloji Güvenlik 3-sayfa Hukuk Çocuk

İngiliz basınının ses getirecek savaş iddiasında Türkiye'nin de adı geçiyor

İngilizlerden olay yaratacak savaş iddiası! Listede Türkiye de var

 Husiler, Kızıldeniz'de İngiliz petrol tankerini bomba yüklü tekneyle vurdu

Silahların bile engelleyemediği bomba yüklü tekne İngiliz tankerini böyle havaya uçurdu

 Tuzla'daki operasyonda polisle şüpheliler arasında çatışma çıktı

İstanbul'da sıcak dakikalar! Çete lideri polisle çatıştı, 1 polis yaralı
Batıya doğru hareket ediyor, kırıldığında 7.8'e kadar deprem üretecek

"Batıya doğru kayıyor, 7.8'e kadar deprem üretebilir"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 4 Ekim Cuma günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 4 EKİM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Resmi Gazete bugün (4 Ekim) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Ankara elektrik kesintisi! 4-5 Ekim Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 4-5 Ekim İnegöl, Gemlik, Mudanya elektrik kesintisi ne zaman gelecek? KPSS ortaöğretim sonuçları e-devlet öğrenme linki! KPSS sonuçlarına nereden bakılır? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 4-5 Ekim Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 4-5 Ekim Şehitkamil, İslahiye, Araban elektrik kesintisi listesi 4-5 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Ereğli, Akşehir, Beyşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 4-5 Ekim Şehzadeler, Salihli, Soma elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 2022 Ortaöğretim lise KPSS ne zaman, saat kaçta açıklanmıştı?
title