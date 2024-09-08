19 gündür aranan Narin'in cansız bedeni bulundu

ANKARA - İçişleri Bakanı Yerlikaya: " Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni, jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun."