19 gündür aranan Narin'in cansız bedeni bulundu
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin'in cansız bedeninin jandarma ekipleri tarafından bulunduğunu açıkladı. Başsağlığı dileklerini ileten Yerlikaya, Narin'e Allah'tan rahmet diledi.
19 gündür aranan Narin'in cansız bedeni bulundu
ANKARA - İçişleri Bakanı Yerlikaya: " Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni, jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun."