182 cankurtaran deniz sezonu için hazır - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

182 cankurtaran deniz sezonu için hazır

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
182 cankurtaran deniz sezonu için hazır

Kocaeli İtfaiyesine bağlı KOSKEM, boğulma vakalarına karşı bu yıl 12 plajda 182 cankurtaran ile hizmet verecek.

Kocaeli İtfaiyesine bağlı KOSKEM, boğulma vakalarına karşı bu yıl 12 plajda 182 cankurtaran ile hizmet verecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 15 Haziran'da başlayacak yeni deniz sezonu için hazırlıklarını tamamladı. Karadeniz ve İzmit Körfezi sahillerinde Kocaeli İtfaiyesine bağlı Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM), bu yıl 12 plajda 182 cankurtaran ile hizmet verecek. KOSKEM, başta Kandıra olmak üzere 3 ilçede görev yapacak.

Cankurtaranlar, Kandıra Cebeci, Kovanağzı, Kumcağız, Miço (Kadınlar Plajı), Kerpe, Sarısu, Seyrek, Bağırganlı, Karamürsel-Altınkemer sahilinde, Darıca Sahili, Bayramoğlu Halk Plajı ve Kadınlar Plajında görev yapacak.

KOSKEM ekipleri 2005 yılından bu yana Kocaeli sahillerinde hizmet veriyor. Ekipler geçtiğimiz 2021 yılı sezonunda bin 695 kişiyi, 2005 yılından bugüne ise 14 bin 337 kişiyi boğulmaktan kurtardı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Kocaeli 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title