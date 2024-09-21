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18 Yıl Önce Kaybolan Kadının Ailesinden İki Tutuklama

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Kastamonu'da 18 yıl önce kaybolan Hatice Musaoğlu'nun dosyası yeniden açıldı. Kaybolmasında şüphelenilen oğlu Aydın Musaoğlu tutuklandı, ardından gelini Nevin Musaoğlu da gözaltına alınıp tutuklandı.

18 yıl önce kaybolan kadının oğlundan sonra gelini de tutuklandı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde 18 yıl önce kaybolan kadının tutuklanan oğlunun ardından, gözaltına alınan gelini de tutuklandı.

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde Gümürtler köyünde yaşayan ve 2006 yılında kaybolan Hatice Musaoğlu'nun dosyası, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına aile üyelerinin başvurusuyla tekrar açıldı. Programa katılan Musaoğlu'nun kızları, annelerinin kaybolmasıyla ilgili kardeşleri Aydın Musaoğlu'ndan şüphelendiklerini söyledi. Azdavay Cumhuriyet Savcılığı tarafından, programdaki ifadelerin ihbar kabul edilmesinin ardından Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Aydın Musaoğlu, tutuklandı.

Ayrıca Hatice Musaoğlu'nun gelini Nevin Musaoğlu'da, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Nevin Musaoğlu, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

18 Yıl Önce Kaybolan Kadının Ailesinden İki Tutuklama
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEDAT YUNUS İKİZOĞLU - 3.Sayfa

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