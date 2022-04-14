18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarmaya yakalandı

Düzce'de çeşitli suçlardan 6 arama kaydı ve 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, devriye gezen jandarma ekiplerine yakalandı.

Düzce'de devriye görevi gerçekleştiren jandarma ekipleri, şüphe üzerine 3 kişiyi durdurdu. Şahısların yapılan sorgusunda, bir şahsın ruhsatsız silah bulundurma, silahlı tehdit, mala zarar verme, hırsızlık ve işyeri dokunulmazlığını ihlal etme gibi suçlardan 6 arama kaydı bulunduğunu, hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğunu tespit etti. Şahsın yanındaki iki kişinin de çeşitli suçlardan araması çıkınca, 3 kişi gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa