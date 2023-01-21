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18 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari, Jandarma operasyonu ile yakalandı

3. Sayfa Haberleri

18 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari, Jandarma operasyonu ile yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde hakkında 18 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis kararı bulunan kişi, jandarmanın yaptığı şafak operasyonu ile yakalandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde hakkında 18 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis kararı bulunan kişi, jandarmanın yaptığı şafak operasyonu ile yakalandı. B.C. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından aranan şahısların yakalanması yönelik olarak yapılan çalışmalarda; Edremit ilçesi Avcılar Mahallesinde bulunan Bağ evlerinde saklandığı tespit edilen hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 18 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası bulunan B.C yapılan şafak operasyonu ile gözaltına alındı. B.C.'nin ayrıca 28 ayrı hırsızlık suçundan kaydının bulunduğu öğrenilirken, sevk edildiği Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanarak Burhaniye Kapalı Cezaevine teslim edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir Jandarma Avcılar Edremit 3. Sayfa Haberler

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