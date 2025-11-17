Haberler

18 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs JASAT Ekipleri Tarafından Yakalandı

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 12 yıl 6 aydır aranan S.B., JASAT ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Hakkında birçok suçtan ceza bulunan şahıs, Dicle Mahallesi'nde saklandığı yerde gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 12 yıl 6 aydır aranan şahıs, JASAT ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre Siverek İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT timleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü titiz çalışmalar kapsamında S.B. (48) isimli şahsın izini sürdü.

Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahla tehdit, sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması-taşınması-bulundurulması ve mala zarar verme suçlarından toplam 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan S.B.'nin Dicle Mahallesi'nde saklandığı tespit edildi.

JASAT ekipleri, Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ile ortak operasyon düzenleyerek S.B.'yi kıskıvrak yakaladı.

Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı


