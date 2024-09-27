18 Yıl Hapis Cezası Olan İstismar Zanlısı Kayseri'de Yakalandı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.T. (42) yakalayarak tutukladı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğümüz ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde; 'Çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.T. (42) yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.T., tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ