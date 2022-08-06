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18 yıl hapis cezası olan firari şahıs yakalandı

18 yıl hapis cezası olan firari şahıs yakalandı

Eskişehir'de polis ekiplerinin çalışmaları sonucu 18 yıl hapis cezası bulunan firari şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

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Eskişehir'de polis ekiplerinin çalışmaları sonucu 18 yıl hapis cezası bulunan firari şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar neticesinde 'Parada Sahtecilik' suçundan 18 yıl 2 ay 20 gün, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak' suçundan 7 ay hapis cezası bulanan E.D. isimli firari şahıs yakalandı.

Firari şahıs işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Eskişehir 3. Sayfa Haberler

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