18 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Adana'da Yakalandı

18 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Adana'da Yakalandı
Güncelleme:
Adana'nın Kozan ilçesinde, 'konuttan silahla yağma' suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kozan ilçesinde 'konuttan silahla yağma' suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve uzun süredir firari olan M.A.'nın peşine düştü. Hükümlünün bulunduğu yeri belirleyen ekipler, operasyon yaptı. Operasyonda hükümlü yakalandı.

Jandarma ve adliyede işlemleri yapılan M.A. cezaevine teslim edildi. - ADANA

