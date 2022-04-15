18 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Haberler

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18 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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18 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Van'da 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

VAN (İHA) - Van'da 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde aranan şahıs/şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan ortak çalışmada; İpekyolu ilçesinde 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalanmıştır. Şahıs, müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - VAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kamu, Van, 3. Sayfa, Haberler

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