18 Yıl Hapis Cezalı Şahıs Balıkesir'de Yakalandı

Balıkesir'de 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı, Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timleri'nce (JASAT)i hakkında "Kadına karşı basit yaralama, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak" suçlarından 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ç.Ö. (33) Küçükköy Mahallesi'ndeki adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR