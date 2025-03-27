Yunan askerlerinin tepki çeken Türkiye sloganlarına MSB kayıtsız kalamadı

Skandal Türkiye sloganlarına Milli Savunma Bakanlığı kayıtsız kalamadı
Özel: İmamoğlu'nun adaylığı mümkün olmazsa onun yerine birini çıkaracağız

Özel'in adaylık sorusuna verdiği yanıt Yavaş'ı küplere bindirecek
Uludağ'daki otel yangınında acı kayıp! Hocaların hocası ve şampiyon oğlu hayatını kaybetti

Hocaların hocası ailesiyle birlikte hayatını kaybetti
İmamoğlu protestolarında bilanço ağırlaşıyor: 260 kişi tutuklandı, 150 polis yaralı

Bilançoyu açıklayan Yerlikaya'dan sert tepki: Asitler, baltalar nedir?

18 Yıl Hapis Cezalı Şahıs Balıkesir'de Yakalandı

18 Yıl Hapis Cezalı Şahıs Balıkesir'de Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'de 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ç.Ö., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir'de 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı, Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timleri'nce (JASAT)i hakkında "Kadına karşı basit yaralama, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak" suçlarından 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ç.Ö. (33) Küçükköy Mahallesi'ndeki adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title