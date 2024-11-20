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18 Yıl 4 Ay Hapis Cezası Olan Şahıs Isparta'da Yakalandı

18 Yıl 4 Ay Hapis Cezası Olan Şahıs Isparta'da Yakalandı
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Isparta'da hırsızlık suçundan 18 yıl 4 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan G.M. isimli şahıs, yapılan operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Isparta'da 18 yıl 4 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nce yürütülen çalışmalar sonucu, hırsızlık suçundan 18 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası ile aranan G.M. isimli şahıs adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. G.M., gözaltına alındıktan sonra cezaevine teslim edildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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