18 Yıl 4 Ay Hapis Cezası Olan Şahıs Isparta'da Yakalandı
Isparta'da hırsızlık suçundan 18 yıl 4 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan G.M. isimli şahıs, yapılan operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.
Isparta'da 18 yıl 4 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nce yürütülen çalışmalar sonucu, hırsızlık suçundan 18 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası ile aranan G.M. isimli şahıs adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. G.M., gözaltına alındıktan sonra cezaevine teslim edildi. - ISPARTA