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18 yaşındaki genç kızın hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı

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Antalya'nın Serik ilçesinde geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan 18 yaşındaki Nurten Altun'un yaşam mücadelesi sona erdi. Kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

18 yaşındaki genç kızın hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Trafik kazasında yaralanan 18 yaşındaki Nurten'den 13 gün sonra acı haber

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde geçirdiği kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Nurten Altun (18), 13 gündür sürdürdüğü, yaşam mücadelesini kaybetti. Genç kızın geçirdiği kaza is güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, 9 Temmuz günü Serik ilçesine bağlı Karadayı Mahallesi, Tuzlaburun Caddesinde meydana geldi. Nurten Altun'un kullandığı 07 BRL 981 plakalı motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen 07 C 82012 plakalı servis minibüsü çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine 112 sağlık, polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Altun, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesine sevk edildi. 13 gündür tedavisi devam eden, Nurten Altun, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Altun'un cenazesi otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaza anıysa bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüde genç kızın kullandığı motosikletle servis minibüsünün çarpıştığı anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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