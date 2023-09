18 Yaşındaki Genç Kızdan Haber Alınamıyor

ESENYURT'ta bir sitede oturan 18 yaşındaki Melisa Karaer, 'Markete gidiyorum' diyerek çıktığı evine bir daha dönmedi. Dünden beri kızından haber alamayan baba Köksal Karaer, sokak sokak dolaşarak kızını arıyor.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Aşık Veysel Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 18 yaşındaki Melisa Karaer, babası ve babaannesi ile yaşadığı evden 'Markete gidiyorum' diyerek çıktı. Genç kız bir daha eve geri dönmedi. Durumdan şüphelenen babaannesi telefon ile aradığında Melisa'ya ulaşamadı. Babaanne çok geçmeden baba Köksal Karaer'e haber verdi.

ÇEVREDEKİ SİTELERİN GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİ TOPLADI

Eve gelen baba Köksal Karaer, kızı Melisa'nın gidebileceği her yere baktı. Kızını bulamayan Karaer, polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Bu sırada baba Karaer, kızı Melisa'nın geçtiği güzergahlardaki sitelerin güvenlik kamera görüntülerini de tek tek topladı. Görüntülerde Melisa Karaer'in oturduğu siteden çıktığı görülüyor. Ara ara arkasına bakarak yürüyen genç kızın sokaklarda yürüdüğü anlar çevredeki sitelerin güvenlik kamerasına yansıyor.

TELEFON KAPALI DURUMDA, İNTERNET ÜZERİNDEN DE ULAŞAMIYORUZ

Melisa Karaer'in babası Köksal Karaer, Öğlen saat 13.00 civarı evden çıkıyor, babaannesinden bir miktar para alıyor 'Marketten bir şeyler alacağım' diye. Fakat evden çıktıktan bir süre sonra telefonuna ulaşamıyoruz. Biz kendi imkanlarımız ile buradaki sitelerin kameralarını inceledik. Bir yere kadar görebiliyoruz. Yaklaşık 400 metre sonra yürüdüğünü görüyoruz, bir zaman sonra nereye gittiğini göremiyoruz. Bununla ilgili gerekli başvurumuzu yaptık. Telefonu kapalı durumda. İnternet üzerinden de ulaşamıyoruz telefon kapalı olduğu için dedi.

1 HAFTA ÖNCE 18 YAŞINA GİRDİ

Çok fazla arkadaş çevresi olmadığı için gideceği bir yer olmadığını vurgulayan Karaer, Genelde evde duran birisi. Kendisi 18 yaşına yeni girdi, 1 hafta oluyor. Sakin bir çocuk. Evde iyi anlaştığı amcası var, babaannesi var, benimle de arası iyidir. Evde ona sorun olabilecek bir şey yok. İmkanları güzel, istediği şeyler yapılan bir çocuk. Çevre sitelerin güvenlik kameralarını inceledim, kendi imkanlarımla topladım. Bir yere kadar görünüyor, sonrası yok. Acaba bir araca mı, toplu taşıta mı bindi Bilmemiz için de o kameraların devamını görmemiz lazım. Bir an önce bulunması için ne gerekiyorsa yapılmasını gerekirse kolluk kuvvetlerinin bize yardımcı olmasını istiyoruz. Bunu sadece benim kızım olarak da görmüyorum. Herkesin kendi vicdanıyla düşünüp yardımcı olmasını istiyorum. Bir an önce bulmak, sağlığının yerinde olduğunu bilmek istiyorum. Ben evden kaçmak değil de biriyle buluştuğunu, o kişinin de onu alıkoyduğunu düşünüyorum. Çünkü evden kaçmak için giyimi kıyafeti çok müsait değil. Kaçmak için çok fırsatı var, evde kimse olmuyor. İstediği gibi bavulu bile doldurup gidebilir. Şu an için ulaştığımız kimse yok. Geçmişe yönelik internet üzerinden görüştüğü birileri olabilir. Ama elimizde bir veri yok. Kendi imkanlarımızla bakıyoruz şeklinde konuştu.