18 Yaşındaki Genç Kız Adana'da Kayıp

Mardin'den Mersin'e gitmek üzere dün yola çıkan 18 yaşındaki genç kızın Adana Otogarı'nda otobüsten inip kayıplara karıştığı öne sürüldü.

Mersin'in merkez ilçesi Akdeniz'de ikamet eden 18 yaşındaki Fatma Durak, gittiği Mardin'den dün otobüs ile memleketine dönmek üzere yola çıktı. İddiaya göre Durak, Adana Otogarı'na gelindiğinde otobüsten indi. Fatma Durak'tan haber alamayan ailesi polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Kızlarının hayatından endişe eden aile en son görüldüğü yer olan Adana Otogarı'na gelerek onu bulmaya çalışıyor. Ancak genç kızın telefonunun kapalı olduğu ve kendisine ulaşalımadığı öne sürüldü. - ADANA