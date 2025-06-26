18 Suç Kaydı Olan Şüpheli Pazara Çıkarken Yakalandı

18 Suç Kaydı Olan Şüpheli Pazara Çıkarken Yakalandı
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Bursa'da hakkında 18 ayrı suç kaydı bulunan ve 4 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli E.K., pazar fiyatlarına bakmak için çıktığı sırada polis tarafından yakalandı. E.K. ifadesinde pazara çıktığını belirtirken, mahkemece tutuklandı.

Bursa'da hakkında 18 ayrı suç kaydı bulunan ve 4 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli, aylar sonra saklandığı adresten pazar fiyatlarına bakmak için çıktı, yakalandı.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince suçlulara yönelik çalışmalar devam ederken, ekiplerin radarında olan 45 yaşındaki E.K., pazara çıktı. Şüpheliyi takibe alan polis, E.K.'yı alışveriş yaparken yakaladı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen şüphelinin 18 suç kaydı bulunduğu öğrenildi. İfadesinde "Pazara çıktım" diyen şüpheli sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. O şüpheli bir dahaki pazarını 4 yıl 5 ay 22 gün sonra yapabilecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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