18 Suç Kaydı Olan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı

Afyonkarahisar'da 18 ayrı suç kaydı bulunan ve 14 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası ile aranan şahıs Jandarma tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların tespitine yönelik yürütülen titiz çalışmalar neticesinde, hakkında çeşitli suçlardan toplamda 18 ayrı suç kaydı bulunan ve 14 yıl 10 ay 15 güN hapis cezasına çarptırılan G.A. isimli şahıs, Salar beldesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerince yapılan işlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan G.A., tutuklanarak Afyonkarahisar 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR