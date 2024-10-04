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18 Suç Kaydı Olan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı

18 Suç Kaydı Olan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı
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Afyonkarahisar'da 14 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası ile aranan G.A. isimli şahıs, jandarma tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da 18 ayrı suç kaydı bulunan ve 14 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası ile aranan şahıs Jandarma tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların tespitine yönelik yürütülen titiz çalışmalar neticesinde, hakkında çeşitli suçlardan toplamda 18 ayrı suç kaydı bulunan ve 14 yıl 10 ay 15 güN hapis cezasına çarptırılan G.A. isimli şahıs, Salar beldesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerince yapılan işlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan G.A., tutuklanarak Afyonkarahisar 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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