18 PKK'lı terörist SİHA'ların operasyonu ile etkisiz hale getirildi - Haberler

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18 PKK'lı terörist SİHA'ların operasyonu ile etkisiz hale getirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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18 PKK'lı terörist SİHA'ların operasyonu ile etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 18 PKK'lı teröristin SİHA'ların operasyonu ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

18 PKK'lı terörist SİHA'ların operasyonu ile etkisiz hale getirildi

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 18 PKK'lı teröristin SİHA'ların operasyonu ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı Irak SİHA PKK 3. Sayfa Haberler

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