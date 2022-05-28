18 PKK'lı terörist SİHA'ların operasyonu ile etkisiz hale getirildi - Haberler

18 PKK'lı terörist SİHA'ların operasyonu ile etkisiz hale getirildi
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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18 PKK'lı terörist SİHA'ların operasyonu ile etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 18 PKK'lı teröristin SİHA'ların operasyonu ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
18 PKK'lı terörist SİHA'ların operasyonu ile etkisiz hale getirildi
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 18 PKK'lı teröristin SİHA'ların operasyonu ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa