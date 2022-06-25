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18 milyon 220 bin makaron ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
18 milyon 220 bin makaron ele geçirildi

Adana polisi, gümrük kaçağı 18 milyon 220 bin makaron, 4 bin 600 doldurulmuş sigara ve 30 kilo kıyılmış tütün ele geçirdi.

Adana polisi, gümrük kaçağı 18 milyon 220 bin makaron, 4 bin 600 doldurulmuş sigara ve 30 kilo kıyılmış tütün ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde tespit ettikleri çeşitli adreslere baskın yaptı, uygulama noktasında ise şüpheli araçları durdurdu. Polisin yaptığı aramalarda gümrük kaçağı 18 milyon 220 bin adet makaron, 4 bin 600 adet doldurulmuş sigara, 1 otomatik sigara doldurma makinesi, 30 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adana Emniyet Müdürlüğü Adana 3. Sayfa Haberler

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