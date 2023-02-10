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18 kişiye mezar olan Gölgeler apartmanının yıkılma anı kamerada

3. Sayfa Haberleri

18 kişiye mezar olan Gölgeler apartmanının yıkılma anı kamerada

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde şimdiye kadar 18 kişiye mezar olan Gaziantep'teki 5 katlı Gölgeler apartmanının yıkılma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde şimdiye kadar 18 kişiye mezar olan Gaziantep'teki 5 katlı Gölgeler apartmanının yıkılma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde pazartesi günü saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin sarsıntısından başta Kahramanmaraş olmak üzere, Hatay, Gaziantep ve Diyarbakır'ın aralarında bulunduğu 10 il etkilendi. Depremin hemen ardından Türkiye'nin 81 ilinden afet bölgelerine arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Sarsıntıdan en çok etkilenen illerin başında gelen Gaziantep'te şimdiye kadar 18 kişiye mezar olan Gölgeler apartmanının yıkılma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Depremin şiddeti tüyler ürpertti

Pazartesi günü saat 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde Gölgeler apartmanının yanında bulunan binanın duvarlarının ve yerin şişip inmesi depremin şiddetini gözler önüne serdi. Gölgeler apartmanı ile yanındaki binada bulunan vatandaşların kaçışma anı da yine güvenlik kameralarına yansıdı. - GAZİANTEP

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Diyarbakır Gaziantep 3. Sayfa Yerel Güncel Haberler

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