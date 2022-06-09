18 günce darp edilen 77 yaşındaki kişi tedavi gördüğü hastanede öldü - Haberler

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18 günce darp edilen 77 yaşındaki kişi tedavi gördüğü hastanede öldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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18 günce darp edilen 77 yaşındaki kişi tedavi gördüğü hastanede öldü

Adana'da 18 gün önce darp yaralısı olarak hastaneye kaldırılan 77 yaşındaki adam sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Adana'da 18 gün önce darp yaralısı olarak hastaneye kaldırılan 77 yaşındaki adam sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Olay, 23 Mayıs Pazartesi günü Güzelevler Mahallesi 1925 sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen bir kişi tarafından darp edilen Mustafa Birinç (77) sağlık ekiplerince Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. 18 gün boyunca yaşam mücadelesi veren Birinç bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Birinç'in cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın kimin yaptığı henüz bilinmezken polisin soruşturması devam ediyor. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adana 3. Sayfa Haberler

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