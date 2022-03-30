18 göçmen yakalandı 2 organizatör tutuklandı
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Muğla'nın Milas ilçesi Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada 18 göçmen ile 2 organizatör yakalanırken, mahkemeye sevk edilen organizatörler tutuklandıEdinilen bilgiye göre, Milas otogarında çok sayıda göçmen olduğu bilgisine ulaşan Milas KOM...
MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Milas ilçesi Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada 18 göçmen ile 2 organizatör yakalanırken, mahkemeye sevk edilen organizatörler tutuklandı
Edinilen bilgiye göre, Milas otogarında çok sayıda göçmen olduğu bilgisine ulaşan Milas KOM Grup Amirliği ekiplerince çalışma yapıldı. 18 düzensiz göçmen yakalanırken, 2 organizatör de gözaltına alındı.
Göçmenler hakkında işlem yapılırken, göçmen kaçakçılığından adli işlem başlatılan O. Ç. ve A. Ş. sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. - MUĞLA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa