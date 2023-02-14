Üye Girişi
Haberi Paylaş

178 saat sonra enkazdan çıkan 6 yaşındaki Hivay, çilekli süt ve poğaça istedi

3. Sayfa Haberleri

178 saat sonra enkazdan çıkan 6 yaşındaki Hivay, çilekli süt ve poğaça istedi

Adıyaman'da Bozbey Apartmanı enkazından 178 sonra çıkartılan 6 yaşındaki Hivay, "Meyve suyu mu, çilekli süt mü" sorusuna "Çilekli süt, bir de poğaça" cevabını verdi.

Adıyaman'da Bozbey Apartmanı enkazından 178 sonra çıkartılan 6 yaşındaki Hivay, "Meyve suyu mu, çilekli süt mü" sorusuna "Çilekli süt, bir de poğaça" cevabını verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca o anları sosyal medyasından, "178. saatte Hivay kızımız hayata tutundu. Umut hep var" sözleriyle paylaştı.

Asrın felaketinde umutların tükenmeye başladığı anlarda 178 saat sonra Bozbey Apartmanı enkazından kurtarılan 6 yaşındaki Hivay'ın, sağlık görevlileri ile yaşadığı diyalog buruk sevinç yaşattı. Sağlık personeli küçük çocuğa, "Çilekli süt mü, meyve suyu mu içersin" diye sordu. Hivay da, "Çilekli süt ve poğaça" cevabını verince personel, "Ben sana çilekli süt ve poğaça bulacağım söz" dedi.

Halen enkaz altındaki ablası Miray için kurtarma çalışmalarının devam ettiği Hivay'ın bu diyalogu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından, "178. saatte Hivay kızımız hayata tutundu. Umut hep var" sözleriyle paylaşıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fahrettin Koca Adıyaman Umut 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title