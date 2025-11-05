17 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Hırsız Gaziantep'te Yakalandı
Gaziantep'te jandarma ekipleri, hırsızlık suçundan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.K.'yı yol kontrolü sırasında yakaladı. Şüpheli, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gaziantep'te hırsızlık suçundan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, hırsızlık suçundan hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.K. isimli şahıs, Nurdağı ilçesinde yol kontrol faaliyeti esnasında yakalandı.
Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa