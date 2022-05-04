17 yıl hapis cezası vardı, şok uygulamada yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

17 yıl hapis cezası vardı, şok uygulamada yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
17 yıl hapis cezası vardı, şok uygulamada yakalandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 17 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 17 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede, kesinleşmiş 17 yıl 9 ay hapis cezası bulunan E. K. (29), polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamada yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık, Sapanca, Sakarya, Polis, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title