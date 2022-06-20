17 yıl hapis cezası ile aranan şahıs Alanya'da yakalandı Antalya'da 7 dosyadan 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs, yakalanarak cezaevine gönderildi. Antalya'da 7 dosyadan 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs, yakalanarak cezaevine gönderildi. Alanya Asayiş Büro Amirliği Aranan Şahıslar ekipleri tarafından yapılan saha çalışmasında M.A.Ü.'nün yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda toplam 7 dosyadan fuhuşa teşvik, yaptırmak, aracılık veya yer sağlamak suçundan 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› 17 yıl hapis cezası ile aranan şahıs Alanya'da yakalandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.