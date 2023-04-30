17 yıl hapis cezası bulunan şahıs kaçarken yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri hakkında yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik Melikgazi ilçesine bağlı Danişmentgazi Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda hakkında 'Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan toplam 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Y., polisleri görünce kaçmaya çalıştı. Yapılan kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alınan B.Y., emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ