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17 Yıl 4 Ay Hapisle Aranan Hırsız Kastamonu'da Yakalandı

17 Yıl 4 Ay Hapisle Aranan Hırsız Kastamonu'da Yakalandı
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Kastamonu'da, 'hırsızlık' suçundan 17 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan K.A. isimli şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve tutuklandı.

Kastamonu'da 'hırsızlık' suçundan 17 yıl 4 ay hapis cezasıyla araması bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Arama Timi (JASAT) ekipleri tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Devrekani ilçesinde "evden hırsızlık" suçundan 17 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan K.A. isimli şahıs yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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