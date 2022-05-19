17 yaşındaki Sedat 2 gündür aranıyor - Haberler

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17 yaşındaki Sedat 2 gündür aranıyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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17 yaşındaki Sedat 2 gündür aranıyor

Denizli'nin Buldan ilçesinde evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan 17 yaşındaki genç, 2 gündür aranıyor.

Denizli'nin Buldan ilçesinde evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan 17 yaşındaki genç, 2 gündür aranıyor.

Buldan ilçesi Yenicekent Mahallesinde ailesiyle yaşayan 17 yaşındaki Sedat Güzel, 2 gün önce evinden ayrılarak dışarı çıktı. Aradan geçen süre zarfından aile çocuklarından haber almayınca, İlçe Jandarma Komutanlığına ihbarda bulundu. Aradan 2 gün geçmesine rağmen her hangi bir ipucuna rastlanılmayan genç için seferber olan ekipler geniş çaplı araştırma başlattı. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yenicekent, Hisarcık, Denizli, Buldan, 3. Sayfa, Haberler

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