17 Yaşındaki Sanığın Ailesini Bıçaklama Davası Devam Ediyor

Güncelleme:
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde anne ve babasını bıçaklayarak öldüren, amcası, yengesi ve dedesini yaralayan 17 yaşındaki sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebini değerlendiriyor.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde anne ve babasını bıçaklayarak öldürdüğü, amcası, yengesi ve dedesini yaraladığı iddia edilen 17 yaşındaki sanığın yargılanmasına devam edildi.

Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık A.Ç. (17), Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Olayda yaralanan amca G.Ç., yenge F.Ç. ile taraf avukatları ise duruşmada hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını yineleyerek, sanığın 'tasarlayarak kasten öldürme' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, duruşmayı 30 Ekim tarihine erteledi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
