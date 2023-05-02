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17 yaşındaki kızın ölümüne ilişkin gözaltına kişi tutuklandı

17 yaşındaki kızın ölümüne ilişkin gözaltına kişi tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Kütahya'da 17 yaşındaki kızın ölümüne ilişkin gözaltına 4 kişiden biri tutuklandı.

Kütahya'da 17 yaşındaki kızın ölümüne ilişkin gözaltına 4 kişiden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Zafertepe Mahallesi'nde hayatını kaybetmiş halde bulunan Özge Şahin'in ölümüyle ilgili polis tarafından gözaltına alınan genç kızın 21 yaşındaki erkek arkadaşı Eren Muhammed E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu arada, gözaltına alınan 3 şahsın da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Özge Şahin, 4 gün önce evde hayatını kaybetmiş olarak bulunmuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kütahya 3. Sayfa Haberler

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