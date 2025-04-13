Yaşı 17, karıştığı olay 160, sabıka kaydı 52, kesinleşmiş hapis cezası tam 105 yıl 274 ay 92 gün

17 yaşındaki çocuk hükümlünün, 52 sabıka kaydı ve 553 müzekkere dosyası olduğu ortaya çıktı

İSTANBUL - İstanbul'da, uzun süredir polis tarafından her yerde aranan ve hakkında 'hırsızlık' suçlarından kesinleşmiş 105 yıl 274 ay 92 gün hapis cezası bulunan 17 yaşındaki firari hükümlü yakalandı. Çocuk hükümlünün, 52 sabıka kaydı ve 553 müzekkere dosyası olduğu ortaya çıktı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Asayiş Büro Amirliği ekipleri, "hırsızlık" ve "yankesicilik" suçlarından kesinleşmiş 105 yıl 274 ay 92 gün hapis cezası bulunan 17 yaşındaki firari hükümlü A.V."nin peşine düştü. 52 sabıka kaydı olan ve 160 olaya karışan çocuk hükümlünün izine Fatih'te rastlayan polis, hakkında 553 müzekkere dosyası hazırlanan A.V.'yi yakalamak içim çalışma başlattı. 17 yaşında 160 hırsızlık olayına karışan, 52 sabıka kaydı bulunan ve 105 yıl 274 ay 92 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.V.'nin, Fatih'teki Cibali Mahallesi Karadeniz Caddesinde bir evde saklandığı bilgisine ulaşan polis, söz konusu adrese baskın yaptı. Operasyonda A.V. adlı hükümlü çocuk yakalanarak gözaltına alındı. Fatih Çocuk Büro Amirliğine teslim edilen A.V., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Dört yıldır aranan ve hakkında 'hırsızlık' suçlarından kesinleşmiş 105 yıl 274 ay 92 gün hapis cezası bulunan 17 yaşındaki firari hükümlünün, 52 sabıka kaydı ve 553 müzekkere dosyası olduğu anlaşıldı. Firari hükümlünün, "hırsızlık" ve "yankesicilik" de dahil bugün kadar 160 farklı olaya karıştığı öğrenildi.