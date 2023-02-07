17 yaşındaki Dilara, 30 saat sonra enkaz altından canlı kurtarıldı

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depreminin üzerinden 30 saat geçti. 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki büyük depremin yıkıma sebep olduğu 10 ile Türkiye'nin her yerinden sevkedilen arama kurtarma ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bursa'dan deprem bölgesine giden Osmangazi Belediyesi Sivil Savunma Birimi ekipleri, Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan 17 yaşındaki Dilara Aktaş'ı depremden 30 saat sonra kurtardı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen depremde enkaz altında kalan çok sayıda kişi için arama kurtarma çalışmaları canla başla sürdürülüyor. Osmangazi Belediyesi Sivil Savunma Birimi ekipleri de, 1 adet tam donanımlı arama kurtarma aracı, 1 adet 4x4 arazi tipi kurtarma aracı, 1 personel taşıyıcı otobüs, 3 adet pikap yük malzeme donanım aracı ve 38 kişilik arama kurtarma personeli ile deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları yürütüyor.

30 saat sonra enkaz altından çıkarıldı

Kahramanmaraş şehir merkezinde çalışma yapan Osmangazi Belediyesi Sivil Savunma Birimi ekipleri, çöken 8 katlı Sözler Apartmanı'nın enkazından ses geldiğini belirledi. Tonlarca enkazın altında iğne ile kazar gibi 8 saat boyunca hummalı bir çalışma yapan ekipler, yığınların altındaki 17 yaşındaki Dilara Aktaş'a ulaştı. Depremden 30 saat sonra enkaz altından canlı şekilde kurtarılan Dilara, sedyeye alınarak hastaneye kaldırıldı. Dilara'nın ailesinin büyük bölümünün halen enkaz altında olduğu belirtildi. - BURSA