Yunanistan'da büyük kaçış! 7.3'lük depreme neden olan fay harekete geçti

Yıllar önce felakete neden olan fay harekete geçti
'Yenidoğan Çetesi' sanığı İlker Gönen için cenaze töreni! Alanda tek bir çelenk vardı

Yenidoğan Çetesi sanığına cenaze töreni! Alanda tek bir çelenk vardı
İstanbul'da kar alarmı! Uçuşlar iptal edilecek

İstanbul'da kar alarmı! Uçuşlar şimdiden iptal edildi
Erdal Beşikçioğlu, Türk siyaset tarihinde bir ilke imza atıyor! Ancak vatandaşın pek hoşuna gitmeyecek

Türk siyaset tarihinde bir ilke imza atıyor! Ama olumlu anlamda değil

17 Yaşındaki Bursaspor Sevdalısı Hasan Ceyhun Beyhan Hayatını Kaybetti

17 Yaşındaki Bursaspor Sevdalısı Hasan Ceyhun Beyhan Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da halı saha maçından dönerken ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralanan 17 yaşındaki Hasan Ceyhun Beyhan, 8 gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Cenazesi dostları ve ailesi tarafından uğurlandı.

Bursa'da halı saha maçından çıktıktan sonra ticari aracın kendisine çarpması ile ağır yaralanan 17 yaşındaki Bursaspor sevdalısı Hasan Ceyhun Beyhan, hastanede verdiği yaşam mücadelesini 8'inci gününde kaybetti. Beyhan'ın cenazesi Baruthane Mezarlığı'nda defnedilirken geriye kazazede arkadaşıyla Bursaspor maçında çektirdiği hatıra fotoğrafı kaldı.

Mudanya yolu Çağrışan bölgesinde bulunan bir halı sahaya 26 Ocak günü arkadaşlarıyla birlikte maça giden 17 yaşındaki Hasan Ceyhun Beyhan, maçtan sonra 2 arkadaşıyla birlikte eve dönmek için yola çıktı. Otobüs durağı için, karşıya geçmek isteyen gençler, 300 metre ilerdeki üst geçide doğru emniyet şeridinden yürümeye başladı. Fakat bu esnada hızla gelen bir sürücü ticari aracıyla vurduğu 3 genci metrelerce savurdu. Çarpmanın etkisiyle savrulan gençlerden Hasan Ceyhun Beyhan, yol kenarındaki refüjü aşarak yaklaşık 5 metre yükseklikteki istinat duvarından aşağı düştü. Yoldan geçen diğer sürücülerin güçlükle fark ettiği yaralı gençler için 112 ekiplerine bilgi verildi.

Sürücü olay yerinden kaçtı, sağlık ekipleri dakikalarca yaralı genci aradı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, sürücünün çarptığı 3 gençten ikisine olay yerinde ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, savrulan Hasan Ceyhun Beyhan'a ulaşmak için yaklaşık 20 dakika arama çalışması yapıldı. Ağır yaralı olarak ulaştıkları Beyhan, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Hastaneye 3 dakika mesafe olmasına rağmen kaçan sürücü tutuklandı

Kazanın meydana geldiği yerden hastane ile arasında 3 dakika mesafe olmasına rağmen kaçmayı tercih eden sürücü jandarma ekiplerince yakalanıp adliyeye sevk edildi. Sürücüye önce ev hapsi ardından da tutuklu olarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Ağır yaralı olarak Bursa Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan Hasan Ceyhun Beyhan, ameliyata alınırken, 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Hayata gözlerini yuman 17 yaşındaki Bursaspor sevdalısı gencin cenazesi oturduğu mahalledeki Kiremitçi Camiine getirildi.

Genci tribündeki arkadaşları yalnız bırakmadı

İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası 17 yaşındaki Hasan Ceyhun'u son yolcuğunda Bursaspor tribünlerindeki arkadaşları yalnız bırakmadı. 'Hasan Ceyhun Beyhan için adalet istiyoruz' yazılı pankart ise cenaze namazının kılındığı camiinin bahçesine asıldı. Cenaze namazı sonrası Beyhan, sevenlerinin gözyaşları eşliğinde Baruthane mezarlığına defin edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Ege'deki depremler sonrası İzmir'den gelen görüntü tedirgin etti
img

Samet'ten Fenerbahçelileri delirtecek sözler
img

Süper Lig devinin dün gece yol verdiği futbolcuyu hemen kaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Celal Şengör'den Ege'deki depremler için ürküten sözler: Patlarsa hepimize Allah'a ısmarladık

Celal Şengör'den Ege'deki depremler için tedirgin eden sözler
Korku filmi gibi! Canını kurtarmak için dakikalarca köpekle boğuştu

Korku filmi gibi! Canını kurtarmak için dakikalarca boğuştu
Süper Lig devinin gece yol verdiği futbolcuyu Arda Turan hemen kaptı

Süper Lig devinin dün gece yol verdiği futbolcuyu hemen kaptı
Samet Akaydin'den Fenerbahçelileri delirtecek sözler

Samet'ten Fenerbahçelileri delirtecek sözler
Morata, imzayı atar atmaz yıldız futbolcunun Galatasaray kariyerini bitirdi

İmzayı atar atmaz yıldız futbolcunun Galatasaray kariyerini bitirdi!
Yaşadığı dehşete bu notu düştü: Akşam eve gitmeye çalışan kızsın

"Akşam eve gitmeye çalışan kızsın"

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.