Atlas Çağlayan cinayetinde tehdit paylaşımlarında bulunan 3 şüphelinin adliyeye sevk görüntüsü ortaya çıktı
İstanbul Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesinin ardından annesini tehdit eden ve provokatif paylaşımlarda bulunan 3 şüpheli tutuklandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk görüntüleri ortaya çıktı.
İstanbul Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesi sonrası annesini tehdit ettikleri ve provokatif paylaşımlara ilişkin tutuklanan 3 şüphelinin sevk görüntüsü ortaya çıktı.
Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesi sonrası annesini tehdit ettikleri ve provokatif paylaşımlarda bulundukları iddia edilen şüphelilerden 3'ü Güvenlik Şube, 3'ü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde ifade veren 3 zanlının emniyetteki işlemleri devam ederken, Siber Suçlarla Mücadele Şubesinde işlemleri tamamlanan 3 kişi adliyeye sevk edilmişti. 3 şüpheli de, işlemlerinin ardından 'tehdit' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Öte yandan, şüphelilerin emniyetten adliyeye sevk görüntüleri ortaya çıktı. - İSTANBUL