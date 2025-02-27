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17 Suç Kaydı Olan Şüpheli Çukurda Yakalandı

17 Suç Kaydı Olan Şüpheli Çukurda Yakalandı
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma ekipleri, 17 suç kaydı bulunan ve 9 yıl boyunca yakalanmamak için saklanan G.D.'yi akrabalarının çadırındaki çukurda buldu. Şüpheli, 52 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılarak cezaevine gönderildi.

17 suç kaydı bulunan ve farklı isimler kullanarak 9 yıl kaçan şüpheli Sakarya'nın Karasu ilçesinde akrabalarının çadırında kazdığı çukurun içinde saklanırken jandarma ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen ve 52 yıl 9 ay hapisle cezalandırılan şahıs, cezaevine gönderildi.

2016 yılından itibaren 16'sı kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık, 1'i basit yaralama olmak üzere 17 suç kaydı bulunan G.D. (36), Karasu ilçesi Yalı Mahallesi çadırlar bölgesinde jandarma ekiplerince akrabalarının çadırında kazdığı çukurun içinde saklanırken yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin yakalanmamak için farklı isimler kullanarak kimliğini gizlediği ortaya çıktı. Jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen G.D., 52 yıl 9 ay hapisle cezalandırılarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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