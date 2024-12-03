Üye Girişi
Haberler
Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı

Milyonların odaklandığı enflasyon rakamları açıklandı

 Ayhan Bora Kaplan davasında nihai karar belli oldu

Ayhan Bora Kaplan davasında nihai karar belli oldu! İşte verilen ceza

 Muhaliflerin Suriye'deki yeni hedefi ülkenin en büyük 4. kenti Hama'yı tamamen ele geçirmek

Muhaliflerin yeni hedefi ifşa oldu, rejim komutanından yanıt gecikmedi
Yıldız Teknik Üniversitesi'nin yeni inşa edilen kütüphanesinde isyan ettiren görüntü

Sabrı taşan profesörün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir isteği var

17 erkek öğrenci, zorla okulun tuvaletine soktukları kız çocuğunu istismar etti

17 erkek öğrenci, zorla okulun tuvaletine soktukları kız çocuğunu istismar etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Çankaya'daki bir ortaokulda 17 erkek öğrenci hakkında, zorla okulun tuvaletine soktukları sınıf arkadaşları A.B. adlı kız öğrenciye defalarca taciz ve istismarda bulundukları gerekçesiyle dava açıldı. A.B. ifadesinde "Bu olayları görenler bana yardım etmedi" dedi.

Bir üniversitede öğretim görevlisi olan bir baba ve annenin tek çocuğu olan A.B., 2023'te 13 yaşındayken Ankara Çankaya'daki bir ortaokulun 7'nci sınıf öğrencisi olduğu dönemde erkek öğrencilerin taciz ve istismarına uğradığını ailesine anlattı. Duyduklarıyla şoke olan anne P.B., 2023 ekim ayında polis merkezine giderek kızıyla aynı okulda okuyan 17 erkek öğrenciden şikâyetçi oldu. Anne ve baba, kızlarının kaydını hemen başka bir okula aldırdı. Psikolojisi altüst olan A.B.'nin psikiyatrik tedavisine de başlandı. Aile, okulda herkesin haberdar olduğu konuyla ilgili okul yönetimi ve öğretmenler hakkında da suç duyurusunda bulundu.

"BU DOKUNMALAR OKULUN HER YERİNDE OLDU"

Hürriyet'te yer alan habere göre; başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan kız öğrenci A.B., Çocuk İzlem Merkezi'nde 3 kez ifade verdi. A.B. verdiği ifadelerde özetle "Buraya eski okulumda yaşadığım zorbalık nedeniyle geldim. Bu zorbalığı yapan neredeyse sınıftaki tüm erkeklerdir" dedi. A.B., bahsettiği kişilerin kendisinin özel bölgelerine dokunarak zorla öptüklerini ifade etti. A.B., "Bu dokunmalar okulun her yerinde oldu. Sınıfta, koridorda, kantinde, tuvalette oldu. Bu olayları görenler bana yardım etmediler" diyerek yaşadığı tacizi görüp müdahale etmeyen arkadaşlarının isimlerini de tek tek söyledi.

"BENİ TUVALETİN İÇİNE ZORLA SOKTULAR"

İsmini verdiği erkek öğrencilerin kendisini zorla tuvalete götürerek kendisine dokunduklarını, öptüklerini söyleyen A.B., bu dokunmaların saniyelerce sürdüğünü anlattı. A.B., kendisine zorla dokunan bazı erkeklerin tehditlerde bulunduğunu da belirtti. A.B. ifadesinde, "Y., Y. ve K., beni kolumdan tutarak zorla okulun en üst katında bulunan kızlar tuvaletine götürüyorlardı. Bu olay ben 7'nci sınıfa giderken olmuştu. Şimdi başka bir okuldayım. Y. ve K. beni sınıftan alarak bir şey yaparak götürmüşlerdi ancak ne yaptıklarını hatırlamıyorum. Tuvalette başka öğrenciler de vardı ancak bir müddet sonra o kişiler çıktı. Beni tuvaletin içine zorla soktular. Günde en az 3 kere Y. bana bunu yaptı. Y. ve K. bana şiddet uygulayarak tehdit ederek kıyafetlerimi çıkarmam için zorladılar" diyerek önce Y. tarafından daha sonra aynı gün K. tarafından ne şekilde cinsel istismara uğradığını anlattı. M.'nin de kendisini zorla tuvalete götürdüğünü, görenlerin buna engel olmadığını belirten A. B., ifadesinin devamında 8 öğrencinin daha kendisine aynı şeyi yaptığını söyledi.

"SENİ, ANNENİ, BABANI ÖLDÜRÜRÜZ"

A.B., Çocuk İzlem Merkezi'nde verdiği 3'üncü ifadesinde olayları daha detaylı anlatarak erkek öğrencilerden bazılarının kendisine zorla dokunarak tacizde bulunduğunu bazılarının ise istismarda bulunduğunu iddia ettiği toplam 17 erkek öğrencinin ismini verdi. Mağdur A.B. pedagog eşliğinde verdiği ifadesinde kendisine gösterilen erkek ve kadın anatomik resim üzerinden yaşadıklarını anlattı. A.B. ifadesinin sonunda şunları söyledi: "Hepsinin zorlamasını hatırlıyorum. 'Benimle çıkmazsan seni öldürürüz, anneni, babanı öldürürüz' diye tehdit ediyorlardı. Kimin söylediğini net hatırlamıyorum. Matematik öğretmenim S.K. bu olayı görmüş olabilir."

İŞTE İSTENEN HAPİS CEZALARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede suça sürüklenen çocukların mağdureyi farklı zamanlarda birden çok kez okulun tuvaletine götürerek orada istismarda bulundukları, ayrıca suça sürüklenen çocuklar Y., Y. ve K.'nin mağdureyi "Senin çiçeğini soldururum, fotoğrafını gönderirim, elimden kurtulamazsın, seni bağlarım" diyerek tehdit ettikleri ifade edildi. İddianame sonunda yaşları suç tarihinde 13 olan 17 suça sürüklenen çocuk (SSÇ) hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 7 yıla kadar hapis cezası istendi. Bu SSÇ'lerden K.Y., Y.A., Y.B., B.K. ve K.Ç. (14) hakkında ayrıca 'tehdit' suçundan 9 aydan 2 yıla kadar daha hapis cezası talep edildi.

YAŞLARI KÜÇÜK OLDUĞU İÇİN...

Çocuğun cinsel istismarı suçundan yetişkin biri hakkında 28 yıla kadar hapis istenirken erkek öğrencilerin yaşı 15'ten küçük olduğu için kanuna göre bu suçtan haklarında 7 yıldan fazla ceza istenemiyor. Ankara 1'inci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi tensip zaptında mağdur A.B'nin olaylardan haberdar olduğunu iddia ettiği 8 kız öğrencinin okuldan adreslerinin öğrenilmesine karar vererek duruşmanın yarın saat 10.00'da görülmesine hükmetti.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
500

Yorumlar (9)

Haber YorumlarıGÖRÜNMEZ ADAM:

O. Cocukklari

Yorum Beğen55
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAkin Limo:

O cocuklari

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKoray GENÇ:

Pislik yapmaya akılları eriyosa, reşit şahıs gibi ceza almalılar

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOcean Express cargo Ltd:

AKP Geldiğinden bu yana yargı halka hizmet etmiyor.Sapık tohumlar aldı başını gitti..44 suç kaydı olan serbest..Tecavüzcü serbest..Polis yaralayan serbest..Halk kendi adaletini sağlamaya başlar ise herkeze sağlar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZübükzade:

Haberin başlığını görünce ilk önce hindistan da olduğunu zannettim toplumsal çürümüşlük her yana dalga dalga yayılıyor Allah islah etsin

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıLoli gok:

Demokratik vede laik ülkeyiz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBahtiyar Mete:

Yemin ediyorum benim çoçuğumun başına böyle bişey gelse o başta öğretmenleri sonra o 17 çocuğu ne yaparım Allah bilir. Zindan ederim hayatlarını.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTAKAR YUS:

90 milyon fazla 60 yeter nüfusu azaltmak gerek,azılı suçlulardan başlanması idamın biran önce gelmesi şart

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

3 Aralık'ta Tarihte Bugün 3 Aralık ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 3 Aralık tarihinde dünyada neler oldu? Bu Akşam TV Yayın Akışı 3 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Süper Lig gol krallığı sıralaması ne 3 Aralık Salı? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 3 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 3 Aralık 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 3 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 3 Aralık Salı İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 3 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 3 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Kayseri'de fırında yakılan çocuk kim, öldü mü, yaşıyor mu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.