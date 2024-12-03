17 erkek öğrenci, zorla okulun tuvaletine soktukları kız çocuğunu istismar etti

Bir üniversitede öğretim görevlisi olan bir baba ve annenin tek çocuğu olan A.B., 2023'te 13 yaşındayken Ankara Çankaya'daki bir ortaokulun 7'nci sınıf öğrencisi olduğu dönemde erkek öğrencilerin taciz ve istismarına uğradığını ailesine anlattı. Duyduklarıyla şoke olan anne P.B., 2023 ekim ayında polis merkezine giderek kızıyla aynı okulda okuyan 17 erkek öğrenciden şikâyetçi oldu. Anne ve baba, kızlarının kaydını hemen başka bir okula aldırdı. Psikolojisi altüst olan A.B.'nin psikiyatrik tedavisine de başlandı. Aile, okulda herkesin haberdar olduğu konuyla ilgili okul yönetimi ve öğretmenler hakkında da suç duyurusunda bulundu.

"BU DOKUNMALAR OKULUN HER YERİNDE OLDU"

Hürriyet'te yer alan habere göre; başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan kız öğrenci A.B., Çocuk İzlem Merkezi'nde 3 kez ifade verdi. A.B. verdiği ifadelerde özetle "Buraya eski okulumda yaşadığım zorbalık nedeniyle geldim. Bu zorbalığı yapan neredeyse sınıftaki tüm erkeklerdir" dedi. A.B., bahsettiği kişilerin kendisinin özel bölgelerine dokunarak zorla öptüklerini ifade etti. A.B., "Bu dokunmalar okulun her yerinde oldu. Sınıfta, koridorda, kantinde, tuvalette oldu. Bu olayları görenler bana yardım etmediler" diyerek yaşadığı tacizi görüp müdahale etmeyen arkadaşlarının isimlerini de tek tek söyledi.

"BENİ TUVALETİN İÇİNE ZORLA SOKTULAR"

İsmini verdiği erkek öğrencilerin kendisini zorla tuvalete götürerek kendisine dokunduklarını, öptüklerini söyleyen A.B., bu dokunmaların saniyelerce sürdüğünü anlattı. A.B., kendisine zorla dokunan bazı erkeklerin tehditlerde bulunduğunu da belirtti. A.B. ifadesinde, "Y., Y. ve K., beni kolumdan tutarak zorla okulun en üst katında bulunan kızlar tuvaletine götürüyorlardı. Bu olay ben 7'nci sınıfa giderken olmuştu. Şimdi başka bir okuldayım. Y. ve K. beni sınıftan alarak bir şey yaparak götürmüşlerdi ancak ne yaptıklarını hatırlamıyorum. Tuvalette başka öğrenciler de vardı ancak bir müddet sonra o kişiler çıktı. Beni tuvaletin içine zorla soktular. Günde en az 3 kere Y. bana bunu yaptı. Y. ve K. bana şiddet uygulayarak tehdit ederek kıyafetlerimi çıkarmam için zorladılar" diyerek önce Y. tarafından daha sonra aynı gün K. tarafından ne şekilde cinsel istismara uğradığını anlattı. M.'nin de kendisini zorla tuvalete götürdüğünü, görenlerin buna engel olmadığını belirten A. B., ifadesinin devamında 8 öğrencinin daha kendisine aynı şeyi yaptığını söyledi.

"SENİ, ANNENİ, BABANI ÖLDÜRÜRÜZ"

A.B., Çocuk İzlem Merkezi'nde verdiği 3'üncü ifadesinde olayları daha detaylı anlatarak erkek öğrencilerden bazılarının kendisine zorla dokunarak tacizde bulunduğunu bazılarının ise istismarda bulunduğunu iddia ettiği toplam 17 erkek öğrencinin ismini verdi. Mağdur A.B. pedagog eşliğinde verdiği ifadesinde kendisine gösterilen erkek ve kadın anatomik resim üzerinden yaşadıklarını anlattı. A.B. ifadesinin sonunda şunları söyledi: "Hepsinin zorlamasını hatırlıyorum. 'Benimle çıkmazsan seni öldürürüz, anneni, babanı öldürürüz' diye tehdit ediyorlardı. Kimin söylediğini net hatırlamıyorum. Matematik öğretmenim S.K. bu olayı görmüş olabilir."

İŞTE İSTENEN HAPİS CEZALARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede suça sürüklenen çocukların mağdureyi farklı zamanlarda birden çok kez okulun tuvaletine götürerek orada istismarda bulundukları, ayrıca suça sürüklenen çocuklar Y., Y. ve K.'nin mağdureyi "Senin çiçeğini soldururum, fotoğrafını gönderirim, elimden kurtulamazsın, seni bağlarım" diyerek tehdit ettikleri ifade edildi. İddianame sonunda yaşları suç tarihinde 13 olan 17 suça sürüklenen çocuk (SSÇ) hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 7 yıla kadar hapis cezası istendi. Bu SSÇ'lerden K.Y., Y.A., Y.B., B.K. ve K.Ç. (14) hakkında ayrıca 'tehdit' suçundan 9 aydan 2 yıla kadar daha hapis cezası talep edildi.

YAŞLARI KÜÇÜK OLDUĞU İÇİN...

Çocuğun cinsel istismarı suçundan yetişkin biri hakkında 28 yıla kadar hapis istenirken erkek öğrencilerin yaşı 15'ten küçük olduğu için kanuna göre bu suçtan haklarında 7 yıldan fazla ceza istenemiyor. Ankara 1'inci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi tensip zaptında mağdur A.B'nin olaylardan haberdar olduğunu iddia ettiği 8 kız öğrencinin okuldan adreslerinin öğrenilmesine karar vererek duruşmanın yarın saat 10.00'da görülmesine hükmetti.