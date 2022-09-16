17 ayrı suç kaydı olan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı 3. Sayfa Haberleri SAKARYA (İHA) – Sakarya'nın Hendek ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 17 ayrı suç kaydı bulunan şahıs yakalandı. SAKARYA (İHA) – Sakarya'nın Hendek ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 17 ayrı suç kaydı bulunan şahıs yakalandı. Şüphelinin ikametinde uyuşturucu madde, tabanca ve tabanca mühimmatı ele geçirildi. Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Köprübaşı Mahallesi'nde ikamet eden ve 17 ayrı suçtan kaydı bulunan İ.E.'nin evine operasyon düzenlendi. Şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 5 gram metamfetamin, 100 gram kubar esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca, 30 adet tabanca mühimmatı, 15 adet av tüfeği mühimmatı, 1 adet otomatik av tüfeği ve 1 adet tabanca şarjörü ele geçirildi. Şüpheli İ.E. hakkında, "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ticareti" ile "6136 sayılı Kanuna muhalefet" suçlarından adli soruşturma başlatıldı. - SAKARYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Sakarya Hendek 3. Sayfa Haberler

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