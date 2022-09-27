Üye Girişi
Haberi Paylaş

17 Ağustos Mezarlığı'na büyük saygısızlık

3. Sayfa Haberleri

17 Ağustos Mezarlığı'na büyük saygısızlık Mezarları tahrip ettilerKOCAELİ Kocaeli'de bulunan 17 Ağustos Mezarlığı'nda bazı mezar taşları kırıldı ve mermerler tahrip edildi.

17 Ağustos Mezarlığı'na büyük saygısızlık

Mezarları tahrip ettiler

KOCAELİ Kocaeli'de bulunan 17 Ağustos Mezarlığı'nda bazı mezar taşları kırıldı ve mermerler tahrip edildi.

Olay, Gölcük ilçesindeki 17 Ağustos Mezarlığı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mezarlığa gelen kişi veya kişiler bazı mezar taşlarını kırdı, mermerlere zarar verdi. Vicdanları sızlatan olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

"Bunun hangi mantıkta yapıldığını anlayamıyorum"

Oğlunun mezarını ziyaret etmek için mezarlığa geldiğini ve kırılan mezar taşları ile karşılaştığını söyleyen Arzu Saral, "Oğlumuzu ziyarete gelmiştik. Burada 20 mezar taşının kırıldığını gördük. Çok üzüldük. Bunu niye yaparlar anlayamıyorum. Hangi mantıkta yapıldığını anlayamıyorum. Yapanların bulunmasını istiyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cihan Atik - 3. Sayfa

Kocaeli Gölcük 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title